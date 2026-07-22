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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-диетолог ЦСКА и «Аль-Насра» Блеса о пиве после матчей: «Алкоголь замедляет восстановление и приносит больше вреда, чем пользы. Безалкогольное – лучший вариант»

Диетолог Хосе Блеса заявил, что пиво с содержанием алкоголя не подходит для восстановления футболистов после матчей.

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