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Из России попытались вывезти почти 200 млн долларов

С апреля по июль 2026 года контроль за вывозом наличной валюты помог предотвратить 291 случай превышения лимита на сумму около 180 миллионов долларов.

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