Мария Багреева: оборот обрабатывающих производств Москвы вырос почти на 22%

По итогам трех кварталов 2024 года оборот обрабатывающих производств Москвы (без учета нефтяного сектора) достиг 5,2 трлн рублей, что на 21,7% больше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.