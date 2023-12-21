Институт экономики РАН: санкции Запада попали в «ловушку большой страны»

Антиросийские санкции и эмбарго оказались неэффективными из-за «ловушки большой страны». Из-за ограничений возросли цены на ресурсы, и Россия смогла компенсировать сокращение объемов поставок, заявила руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН Дарья Ушкалова.
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