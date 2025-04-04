Ландо Норрис: Сможет Хэмилтон выжать всё из машины Ferrari? Нет

Ландо Норрис: Сможет Хэмилтон выжать всё из машины Ferrari? НетMcLarenБританский гонщик McLaren Ландо Норрис на просьбу журналистов уточнил свои слова о том, что команда из Уокинга – единственная в Формуле 1, за которую выступают два сильных пилота.