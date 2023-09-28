Сдавшиеся в плен военные ВСУ принесли пулеметы производства США, ФРГ и Бельгии

ВСУ-шники, сдавшиеся в плен на одном из направлений СВО, передали русским западную технику.Солдаты Вооружённых сил Украины, сдавшиеся в русский плен на Свато-Кременном участке, прихватили с собой боеприпасы, а также три иностранных пулемёта американский, бельгийский и немецкий.