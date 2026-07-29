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Не только о футболе

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ЧМ по фехтованию, квалификация ЛЧ, Кубок России, теннис и Лига наций

ЧМ по фехтованию, квалификация ЛЧ, Кубок России, теннис и Лига наций

    Яркое 29 июля: возвращение легендарного «Тосно», игры «Кайрата» и «Црвены Звезды», командник в женской сабле и пара Шнайдер — Уильямс в США!   ✅ 🏐🎦 10:00: Словения — Турция, Лига наций, мужчины, 1/4 финала Лига наций (м) .

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