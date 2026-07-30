«Радиостанция Судного дня» передала пять новых сообщений

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня», передала пять новых сообщений. Все они прозвучали друг за другом в период полутора часов, сообщил отслеживающий активность «Жужжалки» телегам-канал.
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