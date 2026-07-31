Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в Московской области

В эфире правовой программы на федеральном телеканале вышел сюжет, согласно которому малолетний мальчик перенес несколько операций после травмы, полученной на детской площадке возле многоквартирного дома в городе Балашихе.
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