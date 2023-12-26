Итак, всё только начинается. Они собираются отловить еще 500 тысяч. Полмиллиона! Теперь стало понятно, почему этого чувака в замусоленном свитере так полоскали в западных газетах.
«А что ему? Кругом пятьсот....»
Комментарии
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Афонин Андрей
Да нет, гадить надо не давать. Спасает только время, поэтому уже надо не жалеть хохлостан (он же укрорейх, бандераштат), а пожалеть наших ребят на фронте! И ковровые бомбардировки, чтобы ни один бандеровец не спрятался ! И быстро всё закончить! Если будет иначе, значить наши либералы у власти победили, и мы истощим наше население, о котором, хотя раз, надо подумать! Одним ударом, пока никто не опомнился! А то ждём, пока Германия свои войска подтащат к нашим границам! Пора уже перестать играть в СВО, пора собрать все силы и закончить эту войну победой!
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17 час.
Галина Смирнова
Чем отвечать на мобилизацию симметрично - не проще ли посмотреть на Газу и сровнять, наконец, с землёй Киев?
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11 час.
Алекс Сэм
Забыть про "Братский" народ херачить всё до состояния лунной поверхности перед заходом туда наших бойцов. Как-то так
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9 час.
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