«А что ему? Кругом пятьсот....»

АА

Афонин Андрей

Да нет, гадить надо не давать. Спасает только время, поэтому уже надо не жалеть хохлостан (он же укрорейх, бандераштат), а пожалеть наших ребят на фронте! И ковровые бомбардировки, чтобы ни один бандеровец не спрятался ! И быстро всё закончить! Если будет иначе, значить наши либералы у власти победили, и мы истощим наше население, о котором, хотя раз, надо подумать! Одним ударом, пока никто не опомнился! А то ждём, пока Германия свои войска подтащат к нашим границам! Пора уже перестать играть в СВО, пора собрать все силы и закончить эту войну победой!