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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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«А что ему? Кругом пятьсот....»

«А что ему? Кругом пятьсот....»

Итак, всё только начинается. Они собираются отловить еще 500 тысяч. Полмиллиона! Теперь стало понятно, почему этого чувака в замусоленном свитере так полоскали в западных газетах.

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Комментарии
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Афонин Андрей
Да нет, гадить надо не давать. Спасает только время, поэтому уже надо не жалеть хохлостан (он же укрорейх, бандераштат), а пожалеть наших ребят на фронте! И ковровые бомбардировки, чтобы ни один бандеровец не спрятался ! И быстро всё закончить!   Если будет иначе, значить наши либералы у власти победили, и мы истощим наше население, о котором, хотя раз, надо подумать!  Одним ударом, пока никто не опомнился! А то ждём, пока Германия свои войска подтащат к нашим границам! Пора уже перестать играть в СВО, пора собрать все силы и закончить эту войну победой!
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