Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

Действия стран Запада, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша оставляют впечатление, будто они пытаются «заретушировать» факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Действия стран Запада, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша оставляют впечатление, будто они пытаются «заретушировать» факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
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