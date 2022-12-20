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Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

Действия стран Запада, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша оставляют впечатление, будто они пытаются «заретушировать» факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

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