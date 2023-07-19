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«А кто первый?» Леброн Джеймс удивился, что он на втором месте среди самых возрастных действующих игроков НБА

«А кто первый?» Леброн Джеймс удивился, что он на втором месте среди самых возрастных действующих игроков НБА

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс удивился, узнав, что он на втором месте среди самых возрастных действующих игроков НБА.

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