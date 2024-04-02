Басманный суд арестовал переводившего деньги террористам «Крокуса» Юсуфзоду

Басманный суд Москвы взял под стражу десятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».В Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы сообщили, что меру пресечения избрали уроженцу Таджикистана Юсуфзоде Якубджони Давлатхону.
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