Вопрос: Что делать, если потолок «давит» на голову

Обои в вертикальную полоску — не единственный «выход» Современные многоэтажки строят все выше, но квартиры в них по факту оказываются всё ниже: нам регулярно приходится делать проекты для новостроек с потолками до 2,7 метров.
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