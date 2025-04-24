Ударение в слове «звонит» рано или поздно изменится

Ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет падать на первый слог. Об этом РИА «Новости» рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
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