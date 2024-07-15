ВТБ отказался от американской системы виртуализации в пользу российских разработок

Банк перейдет на собственную систему виртуализации Банк ВТБ решил отказаться от использования американской разработки Citrix, она будет заменена собственной платформой виртуализации ВТБ Cloud, а также системой создания и управления виртуальными рабочими столами от российского разработчика «Базис».
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