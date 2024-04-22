Россия и Япония объединяются через искусство на Фестивале русской культуры

В Токио в понедельник проходит церемония открытия ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии. Согласно сообщению ТАСС, мероприятие посвящено 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского и 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.