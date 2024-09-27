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Царьград

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Жительница Новосибирска умерла в Таиланде из-за простуды и самолечения

Жительница Новосибирска умерла в Таиланде из-за простуды и самолечения

Сибирячка приехала в Таиланд к дочери и, почувствовав простуду, не обратилась к врачам.В Таиланде умерла 64-летняя пенсионерка из Новосибирской области, которая простыла и не обратилась за помощью врачей.

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