Просыпается ли Годзилла – загадочный рост уровня радиации под Тихим океаном беспокоит ученых Евгения КомароваГодзилла проснулся – такой вопрос возникает на фоне беспокоящего ученых загадочного увеличения радиации под Тихим океаном.
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