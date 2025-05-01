Украина все же подписала соглашение по минералам с США. В нем нет гарантий безопасности и требования восстановить территориальную целостность.
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Украина все же подписала соглашение по минералам с США. В нем нет гарантий безопасности и требования восстановить территориальную целостность.
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