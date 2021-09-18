АвтоВАЗ выпустит в продажу 5000 новых Lada по рекомендованной цене

Ситуация со стоимостью новых автомобилей взбудоражила всю общественность. Трудно представить, до какого минимума в скором времени могут дойти ценники, если дилерские центры продолжают наживаться и накручивать стоимость новых транспортных средств.
Ситуация со стоимостью новых автомобилей взбудоражила всю общественность. Трудно представить, до какого минимума в скором времени могут дойти ценники, если дилерские центры продолжают наживаться и накручивать стоимость новых транспортных средств.
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