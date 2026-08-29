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Дивеев получил красную карточку в матче с «Факелом» и не сыграет с ЦСКА

Дивеев получил красную карточку в матче с «Факелом» и не сыграет с ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев был удален в концовке матча 6-го тура РПЛ с «Факелом».Защитник ЦСКА Игорь Дивеев был удален в концовке матча 6-го тура РПЛ с «Факелом».

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