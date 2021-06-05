В США пассажирам разрешили ездить на беспилотных машинах без водителя

В Калифорнии стартовала первая программа по предоставлению беспилотных автомобилей пассажирам. «Cruise — это первый участник беспилотной программы, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя», — сообщает РИА Новости.
В Калифорнии стартовала первая программа по предоставлению беспилотных автомобилей пассажирам. «Cruise — это первый участник беспилотной программы, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя», — сообщает РИА Новости.
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