Военные следователи передали для ознакомления уголовное дело генералу-взяточнику Кузнецову

Военные следователи завершили следствие по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна.
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