Депутат заверил, что сближение Армении с Евросоюзом не означает ее выход из ЕАЭС

Сближение Армении с Евросоюзом (ЕС) на фоне либерализации визового режима и выделения финансирования на военные нужды страны не означает выход закавказской республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил «Известиям» депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Алексей Сандыков.