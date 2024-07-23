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Депутат заверил, что сближение Армении с Евросоюзом не означает ее выход из ЕАЭС

Депутат заверил, что сближение Армении с Евросоюзом не означает ее выход из ЕАЭС

Сближение Армении с Евросоюзом (ЕС) на фоне либерализации визового режима и выделения финансирования на военные нужды страны не означает выход закавказской республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил «Известиям» депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Алексей Сандыков.

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