Во Франции заявили о задержании нескольких российских граждан перед Олимпиадой

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV подтвердил задержание гражданина Российской Федерации, которого обвиняют в подготовке дестабилизации в ходе Олимпийских игр.
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