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Царьград

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Знаменитый голливудский режиссёр о беспределе Нетаньяху: "Всё стало хуже, он абсолютный псих!"

Знаменитый голливудский режиссёр Оливер Стоун высказался о беспределе израильского премьера Нетаньяху.

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