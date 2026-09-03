Лавров: Запад хочет разрушить АСЕАН

FAZRY ISMAIL/EPA/TASS Западные страны создают форматы по типу AUKUS (трехстороннее соглашение в области безопасности между Австралией, Великобританией и США), чтобы разбить АСЕАН и подорвать его принципы.
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