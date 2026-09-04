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Регионы России

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«МегаФон» запустил современный мобильный интернет в музее истории русского платка в Павловском Посаде

«МегаФон» запустил современный мобильный интернет в музее истории русского платка в Павловском Посаде

Телеком-оборудование работает в среднечастотном диапазоне и поддерживает технологию MIMO 2×2, что позволяет одновременному передавать данные по нескольким каналам, увеличивая пропускную способность сети.

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