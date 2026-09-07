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Царьград

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Сергей Лавров заявил о дискредитации ОБСЕ и утрате доверия

Сергей Лавров заявил о дискредитации ОБСЕ и утрате доверия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в МГИМО заявил об утрате ОБСЕ своей репутации и сдерживающих факторов.

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