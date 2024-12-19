Экс-чиновника омского минтруда Сергея Добрых отправили под домашний арест. На этой мере пресечения настаивало следствие.
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Экс-чиновника омского минтруда Сергея Добрых отправили под домашний арест. На этой мере пресечения настаивало следствие.