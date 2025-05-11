Все плюсы и минусы дружбы горилл

Стабильные дружеские отношения не всегда сопутствуют крепкому здоровью и успехам в размножении. Есть много исследований, которые говорят о том, что дружба лучше одиночества, что те, у кого много крепких социальных связей, реже болеют и дольше живут.
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