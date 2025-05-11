Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытности и невероятности

9 206 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Конечно  ,  все  живые  организмы  общаются  друг  с  другом...Можно  научить  общаться  и  с  человеком...Язык  жест...История жизни сам...
  • Ирина Некрасова
    "Вот здоровый взгляд на предмет!"Откуда берутся ви...
  • Валерий Мерке
    Татаро-монгол тоже не было.5 исторических ми...

Все плюсы и минусы дружбы горилл

Все плюсы и минусы дружбы горилл

Стабильные дружеские отношения не всегда сопутствуют крепкому здоровью и успехам в размножении. Есть много исследований, которые говорят о том, что дружба лучше одиночества, что те, у кого много крепких социальных связей, реже болеют и дольше живут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх