Трамп "записал себе в плюс" - выгнал Зеленского из Белого дома, тот не смог ничего решить с Лондоном, значит приведут его (подстава как в Стамбуле в 2022 году) на подписание Соглашения о 50% переводе прибыли всех производств на Украине в Фонд (американский).

Александр Самарин

Должно быть одно условие, Украины больше не должно быть, они существовали только при СССР или то что произошло будет повторяться периодически. Изначально сша добивались чтобы был постоянный конфликт у границ России с последующим добивание бывших республик СССР и самой России.