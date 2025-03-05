Первыми шагами могут стать освобождение пленных, запрет на применение ракет и дронов и обстрел объектов инфраструктуры, а также «перемирие на море», заявил Зеленский.
Зеленский назвал первые шаги к завершению боевых действий
Комментарии
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Cергей Никонов
Да лох ты пожизни
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7 час.
Игорь Кузнецов
Трамп "записал себе в плюс" - выгнал Зеленского из Белого дома, тот не смог ничего решить с Лондоном, значит приведут его (подстава как в Стамбуле в 2022 году) на подписание Соглашения о 50% переводе прибыли всех производств на Украине в Фонд (американский).
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7 час.
Александр Самарин
Должно быть одно условие, Украины больше не должно быть, они существовали только при СССР или то что произошло будет повторяться периодически. Изначально сша добивались чтобы был постоянный конфликт у границ России с последующим добивание бывших республик СССР и самой России.
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5 час.
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