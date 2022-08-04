Китай может запустить ракеты с обычной боевой частью вокруг Тайваня

Global Look Press/Cai Yang/XinHua Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во время учений в скором времени начнет применять дальнобойную артиллерию и ракеты с неядерными боеголовками для поражения условных целей в акваториях вокруг Тайваня.
Global Look Press/Cai Yang/XinHua Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во время учений в скором времени начнет применять дальнобойную артиллерию и ракеты с неядерными боеголовками для поражения условных целей в акваториях вокруг Тайваня.
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