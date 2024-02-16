Денис Мацуев сообщил, что готовит «исторические концерты»

Пианист, народный артист России Денис Мацуев представит в регионах России свой фестиваль.«Основная цель – показать публике целую россыпь удивительных талантов, которые у нас из года в год появляются, - объясняет музыкант идею фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалоги поколений».