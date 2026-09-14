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В Сеть попали фотографии сотен GeForce RTX 5090 на палетах. Так выглядят закупки компаний, собирающих ИИ-серверы

В Сеть попали фотографии сотен GeForce RTX 5090 на палетах. Так выглядят закупки компаний, собирающих ИИ-серверы

Можно лишь гадать, сколько карт так продаётся Видеокарта GeForce RTX 5090 с момента запуска подорожала относительно рекомендованной цены уже более чем вдвое, и ресурс HKEPC наглядно показал одну из возможных причин.

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