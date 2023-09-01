«Путин нас просто грабит»: Западный бизнес ругается, что теряет миллиарды в России
(Западные СМИ возмущены тем, что западным же бизнесменам при выходе из России приходится оставлять активы за половину цены и то если повезет! Удивительно, но когда полтора года назад политики «золотого миллиарда» пугали Кремль ровно тем, что западные конторы все отчалят из самой большой страны в мире – эти «акулы пера» молчали в тряпочку в большей своей части.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
За копейки скупали, пусть за копейки отдают. И вообще, ещё неизвестно кто хуже, чужестранцы или свои бездонные бочки.
Ай да Путин?! Ай да сукин сын?!... )))) Мочи козлов... И это всё только первая часть марлезонского балета... )))
"...белые придут - грабят, красные придут - грабят..."(с)
Свежие комментарии