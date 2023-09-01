Медвежий угол

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«Путин нас просто грабит»: Западный бизнес ругается, что теряет миллиарды в России

«Путин нас просто грабит»: Западный бизнес ругается, что теряет миллиарды в России

(Западные СМИ возмущены тем, что западным же бизнесменам при выходе из России приходится оставлять активы за половину цены и то если повезет! Удивительно, но когда полтора года назад политики «золотого миллиарда» пугали Кремль ровно тем, что западные конторы все отчалят из самой большой страны в мире – эти «акулы пера» молчали в тряпочку в большей своей части.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
За копейки скупали, пусть за копейки отдают. И вообще, ещё неизвестно кто хуже, чужестранцы или свои бездонные бочки.
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13 час.
Андрей Stan
Ай да Путин?! Ай да сукин сын?!... )))) Мочи козлов... И это всё только первая часть марлезонского балета... )))
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12 час.
Александр Денисов
&quot;...белые придут - грабят, красные придут - грабят...&quot;(с)
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11 час.

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