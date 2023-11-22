Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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«Минутки» ФРС показали, что большинство членов Федрезерва обеспокоены новым витком инфляции

«Минутки» ФРС показали, что большинство членов Федрезерва обеспокоены новым витком инфляции

Большинство руководителей ФРС обеспокоены тем, что сильный рост экономики США может спровоцировать новый виток инфляции, свидетельствует протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

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