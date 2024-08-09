Минобороны РФ: За ночь силы ПВО перехватили 75 украинских дронов над регионами России

В акватории Черного моря уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУВ Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении за ночь 75 беспилотников: 26 — в Белгородской, 19 — в Липецкой, семь — в Курской, пять — в Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской областью.