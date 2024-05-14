В ближайшие дни оружие США появится на поле боя – Блинкен

В ближайшие дни «крупная партия» переданного Украине американского оружия появится на поле боя. Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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