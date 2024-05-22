Гладков: один человек погиб при обстреле ВСУ села в Белгородской области

В Борисовском районе Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны, удалось сбить несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое, однако из-за осколочных ранений погиб один мужчина.
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