Время пересадки с метро на МЦД в районе Беговой сократится в пять раз – Собянин

В столице продолжается создание самого большого московского городского вокзала Беговая. Он объединит два диаметра, метро и наземный транспорт.
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