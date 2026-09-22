Капотнинский ме...
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Капотнинский меридиан

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Время пересадки с метро на МЦД в районе Беговой сократится в пять раз – Собянин

В столице продолжается создание самого большого московского городского вокзала Беговая. Он объединит два диаметра, метро и наземный транспорт.

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