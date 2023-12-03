Психолог из США Хапп объяснил, почему люди видят призраков

Американский клинический психолог и профессор Университета Южного Иллинойса Стивен Хапп полагает, что люди видят призраков из-за особенности работы мозга, который пытается увидеть осмысленные фигуры при недостатке освещения или нехватке деталей в фотографиях.
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