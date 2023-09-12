Весьма непростая ситуация сейчас наблюдается на территории бывших стран СССР — в Армении, Молдавии, Казахстане, которые Запад пытается всячески перетянуть на свою сторону.

Россиянин

Нато вон, хохлов воевать обучала. И что? Ха-ха-хи-хи. Победили? Так что ничему армян НАТо обучить не в состоянии. Чтобы кого то научить воевать, сперва самим надо уметь. Аксиома однако. Вон вагнер умеет воевать, и потому в кратчайший срок обучили воевать африканцев. Теперь они и в хвост и в гриву как говорится гоняют всевозможных террористов и просто бандитов. Да еще решили помочь нигерийцам.