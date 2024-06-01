Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поблагодарил его за поручение РЖД восстановить поврежденные участки железной дороги в Лорийской области, сообщила пресс-служба правительства Армении.
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