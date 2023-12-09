РИА Новости: в подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект инфраструктуры

На территории контролируемого ВСУ Херсона получил повреждения один из объектов критической инфраструктуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного Киевом главу обладминистрации Александра Прокудина.
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