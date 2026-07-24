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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тур де Франс». 20-й этап. Гонщики проедут 170,9 км по маршруту с тремя подъемами высшей категории

25 июля пройдет 20-й этап веломногодневки «Тур де Франс». «Тур де Франс-2026» 20-й этап Ле-Бур-д’Уазан – Альп-д’Юэз 170,9 км Профиль / Карта Начало – 12:30 по московскому времени.

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