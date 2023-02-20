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Месси забивает со штрафных 16 лет подряд – с 2008-го. У Роналду была такая же серия – с 2005-го по 2020-й

Лионель Месси забивает со штрафных 16 лет подряд. Вчера нападающий «ПСЖ» забил победный гол в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3) прямым ударом со штрафного на 95-й минуте.

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