Аналитики сообщили: россияне чаще покупают отпугиватели медведей

В этом году русские увеличили покупки отпугивателей медведей на 62%, снизив затраты на 35%. Наибольший прирост спроса наблюдается на устройства против птиц и кротов, как выяснили аналитики "Атол", проанализировав 2,5 миллиона чеков за 2025-2026 года.