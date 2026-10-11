Аналитики сообщили: россияне чаще покупают отпугиватели медведей

В этом году русские увеличили покупки отпугивателей медведей на 62%, снизив затраты на 35%. Наибольший прирост спроса наблюдается на устройства против птиц и кротов, как выяснили аналитики "Атол", проанализировав 2,5 миллиона чеков за 2025-2026 года.
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