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В новых регионах никто не скрывал лицо на голосовании, заявили в ЦИК

В новых регионах никто не скрывал лицо на голосовании, заявили в ЦИК

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Во время голосования на выборах президента РФ никто из избирателей и членов избирательных комиссий не боялся показывать своих лиц, все открыто выражали свое мнение, давали комментарии, снимались на фото и видео, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко.

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